台北六福萬怡酒店攜手知名智慧家電iRobot空氣清淨機合作，推出「純淨輕旅行住房專案」，強調身心靈全面療癒，內容主打雙人入住純淨行政客房大床房一晚，粵亮廣式料理的兩人份「淨．粵饗」套餐、自助早餐2客，並可將Elite Concept一禮莊園苔球植栽帶回家，以及房客專屬的清淨機優惠價，每房每晚5,699元起，需7日前預訂，即日起開放訂房，於7月15日至12月30日間入住。

台灣過敏人口眾多，光是鼻炎患者佔總人口20％~30％，空氣中的塵埃、黴菌、病毒或花粉就是主要過敏原之一。台北六福萬怡酒店特別打造純淨客房，並推出「純淨輕旅行住房專案」，於房內裝設iRobot空氣清淨機｜Aair lite系列空氣清淨機，以其來自MIT麻省理工的頂級淨化工藝，提供住客在有如阿爾卑斯山的純淨空氣環繞下，於30樓高空欣賞南港迷人的城市與山巒美景，並享受一夜好眠後，再享免費延遲至下午2點退房。

粵亮廣式料理主廚設計專屬的「淨．粵饗」雙人套餐，原價2,800元，住客可以享受到粵亮蜜汁叉燒、玫塊鼓油雞腿、桂花明爐烤鴨、液瑤柱蝦蟹羹、米網鎮江焗聖路易排、蟲草野菌鮮蘆筍、蠔皇鮑魚虎掌撈飯等美味菜人餚。

六福萬怡酒店表示，住客欲享受其他住房專案內容，又想體驗純淨環境，凡預訂官網上任一住房專案，每房每晚只需加價1,200元，即可入住位於30樓的純淨行政客房大床房，不含專案內的餐食、贈品與延遲退房禮遇內容，僅享房客加購空氣清淨機之專屬優惠。