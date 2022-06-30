海科館透過顯微境觀察志工採集回來白色卵塊，發現是分裂中的受精卵。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

雌、雄桶型海綿相繼產卵、排精，海底如白雪紛飛。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

雌、雄桶型海綿相繼產卵、排精，海底如白雪紛飛。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆望海巷潮境海灣海洋資源保護區「海綿寶寶誕生了」，國立海洋科技博物館水下志工及海底鏡頭，首次記錄到桶型海綿產卵過程，為海綿寶寶的誕生留下珍貴畫面，雌、雄海綿相繼產卵、排精，海底如白雪紛飛。

海科館潛水志工蔡聰賢、陳宗偉及陳南宏等人，6月27日下水檢視桶型海綿，發現眼前20米距離，約有20至25顆雌性海綿正在產卵。海科館今日公開影像，畫面一開始雄性海綿先排了一次精子，約10秒鐘，又一次大噴發，海底煙霧瀰漫，接著雌性海綿排出卵團，周圍珊瑚、海洋生物上有許多卵塊堆積，整個保育區像下過雪一般。

海科館產學交流組主任陳麗淑表示，透過顯微境觀察志工採集回來白色卵塊，發現是分裂中的受精卵，令人振奮。她說明，桶型海綿和珊瑚一樣，固著在海中成長不會任意移動，也是台灣最大型的海棉，為內凹桶狀、雌雄異體，產卵期通常在春末夏至新月前一天，或是月圓後第二天，最佳水溫介於攝氏26至27度，雌性海棉會先排卵，雄性海棉再排精子。

海科館長陳素芬說，國內外研究資料指出，桶形海綿生長緩慢，但壽命很長，潮境海灣能夠有這麼多的桶型海綿相當難能可貴，需要大家共同愛護與維持，盼桶型海綿可以年年順利產卵，讓更多海棉寶寶進駐保育區。

海科館提及，桶型海綿可以24小時不斷的過濾大量的水，以10公分見方的海棉為例，1天可以過濾50噸海水，除了桶內是許多魚類喜歡休息的地方，也有許多細菌共生、無脊椎動物居住，更會有魚類啄食桶型海綿表面，在海洋生態扮演重要角色。