氣象局上午8時宣布南海生成今年第3號颱風「芙蓉」，同時菲律賓東方海面低氣壓也增強成熱帶低氣壓，並指出最快明、後天增強為第4號颱風「艾利」，預估雙颱最接近台灣的時間點落在明、後天，明起全台將有間歇性大雨。

菲律賓東方熱帶低壓生成。最快明天增強成颱風「艾利」。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，菲律賓東方海面低氣壓在上午8時發展成熱帶低氣壓，明、後天有發展輕度颱風趨勢。目前位在距離台灣鵝鑾鼻約1250公里海面上，路徑預測偏北北西移動，周六（7／2）左右逐漸通過琉球群島，周六時與台灣距離最近，周日（7／3）後往北迴轉，進入中高緯度處強度有減弱趨勢。

至於第3號輕度颱風芙蓉，氣象局表示，芙蓉目前位於鵝鑾鼻西南方約1000公里海面上，往北北東偏北方向移動，明天中午逐漸往西北轉向接近海南島，周六（7／2）接近華南沿海，周日和下周一（7／3、7／4）接近陸地減弱，預估強度以輕度颱風為主。

氣象局提醒，兩個熱帶系統最接近台灣的期間在明、後天，雖不會直接影響，但中南部和東半部沿海、金門和澎湖等會有長浪機率。明起台灣位處低壓帶，夾在兩者之間，明天到下周一（7／1~7／4）南部、東南部降雨顯著，有局部大雨，其他各地也有局部降雨，北部有午後雷陣雨；下周二、三低壓帶走勢讓台灣附近偏南風，中南部、南部、東南部有間歇降雨及局部大雨。