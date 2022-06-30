富邦媒(8454)今天除權息，富邦媒前5月合併營收為392.11億元，為歷年同期新高，台灣電商滲透率持續提升，富邦媒預期，公司每年成長幅度將高於產業，今天除權息盤中股價強勢走高，填權息幅度達26%。

富邦媒今天除權息，每股配發現金股息13元及股票股利2元，權息約138元，今天盤中股價上漲至662元，填權息幅度達26%。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年5月合併營收約86.3億元，月增12.8%，年增6.1%，再創歷年同月新高，5月momo網路購物營運佔比約達95%，業績年增為6.7%；累計前5月合併營收為392.11億元，年增21.42%，為歷年同期新高。

宅經濟加速消費轉往線上化，momo於2021年第一季推出「5小時超市」服務，momo購物網日前宣布「5小時超市」優化升級，推出全新「超市快配」服務，提供消費者於早上8點到下午5點服務營運時間中完成下單，商品將在3小時內送上門的服務；試營運期間服務範圍開放區域包含台北市中正、大安、萬華、信義、士林、北投、內湖、南港、大同、松山、文山、中山；以及新北市三重、新莊、泰山、蘆洲、五股共17區，未來momo「超市快配」也將持續擴大服務範圍，為更多消費者提供購物「鄰」距離網購體驗。

為提升南台灣物流服務的效能，擴展快速到貨的服務區域，momo自2018年起即積極投入南台灣物流網絡的布建，至今已有8座倉儲遍布雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市，總投資金額約新台幣30億元、位於台南新市區momo「南區儲配運輸物流中心」亦預計於2023年完工加入營運，可望加速驅動南台灣最後一哩路的配送服務，壯大momo全台短鏈布局藍圖。