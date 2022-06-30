基富通證券30日召開董事會，會中全體董事一致通過臺灣集中保管結算所法人代表朱漢強，擔任基富通新任董事長一職。

基富通為國內最大基金交易平台，主要股東包括：集保結算所、櫃檯買賣中心，及34家國內投信投顧業者，其中，集保結算所持股56.64%，為最大單一股東。在前任董事長林修銘卸任後，本周正式交棒給朱漢強。

基富通在林修銘帶領下完成多項重要業務里程碑，推出「好享退」、「好好退休」等方案，引領國人在定期定額及退休準備等議題的重視，逐步實踐普惠金融的成立宗旨與核心價值，獲利亦穩定成長，更於去年弭平累計虧損，無論在財務與業務上皆逐漸站穩腳步，為基富通奠下堅實的根基。

朱漢強畢業於政大企管系，並擁有台大商學研究所碩士、政大EMBA文憑。1996年加入集保結算所後，歷任主任秘書、副總經理、總經理等職務，學經歷相當豐富，對基金業務也相當嫻熟，更曾執行好享退專案的推動；相信以他們共事十餘年，已培養出的良好合作默契，未來將能無縫接軌，領導基富通再創新局。

面對未來挑戰，朱漢強表示，未來將持續深耕定期定額，履行基富通肩負公益性的政策使命，並以客戶體驗為中心，發展大數據、雲端服務等創新技術，提升資訊安全，打造基富通成為理想的數位金融生態圈，服務所有國人。

個性積極正向、經常隨口勵志金句的他，也以一句話勉勵基富通員工和自己，期許基富通能更上層樓。他說：「你不用很厲害才開始，開始也不會讓你變得很厲害，但會讓你變得不一樣！」