30日，傳出三星電子已成為全球第一家，開始量產3奈米半導體產品。不過，韓股卻沒被激勵，反而表現疲弱，目前大盤在2,361.3點，跌16.69點或0.7%。同時，韓元持續走貶。

上周22日，韓國三星電子曾宣告，本周將大規模製造3奈米半導體產品，沒想到30日就獨步全球實現諾言。不過，三星卻保持神祕，不願透露首批客戶是誰，市場臆測，三星自己以及部分陸企應該都在名單內。不過，三星股價卻走弱，下跌1.21%。同時，SK海力士也跌2.02%。

至於傳出美國電池新廠投資案，恐怕有變數的LG Energy Solution跌4.21%。另外，韓國最大網路經營業者Naver也跌1.01%。

在歐洲販售的柴油車運轉參數可能失真，並遭到當地檢調突擊搜索的現代汽車，則是走出陰霾。因旗下第2輛純電動新車IONIQ 6，計畫在2022年底發售，故股價逆勢上揚4.84%。

韓元兌美元匯價在1,299.35附近，韓元還是續貶0.35元。