將豬和中國人作對比激怒大陸網民，英國《經濟學人》澄清聲明並刪文。（環球網）

大陸環球網6月30日報導，英國《經濟學人》雜誌社交帳號6月28日刊發一篇激怒很多中國網民文章，把豬和中國人對比。大陸《環球時報》英文版北京時間6月30日收到了英國《經濟學人》雜誌發來的澄清聲明。環球網報導，這分澄清聲明並沒有致歉，而是強調了無意冒犯。《經濟學人》雜誌這篇引發巨大爭議的推文已經刪除。

報導稱，英國《經濟學人》雜誌在一則發布於北京時間6月28日早上7時36分的貼文中寫道：「豬在2019年吃掉了4.31億噸的糧食，比中國人吃的多了45％。」↓

盡管《經濟學人》文章本身想表達的意思是，全世界更多的糧食是被牲畜而不是人類吃掉了，但這家英國媒體拿豬和中國人對比的做法，引起了大量中國網民不滿，認為這是一種種族主義的體現。

中國網民怒斥《經濟學人》這種對比是種族主義，呼籲人們都來舉報。大陸新浪微博上，也有網民表達不滿。

北京時間6月30日，大陸《環球時報》英文版收到《經濟學人》發來的澄清聲明。全文如下：

「在一張圖表中詳細描述了世界上大部分的穀物是如何餵養動物或用於製造生物燃料的，我們觀察到有4.31億噸糧食被豬吃掉，如果它是一個獨立的國家，這將在全球糧食消費排行榜上名列前茅。通過比較，我們指出，這比現實生活中大米和小麥消費量最大的國家——中國——高出 45 ％。」

「有中國讀者聯繫過我們，他們反對這種對比。考慮到我們從無冒犯之意，所以我們重新修改了相關措辭，以使我們的意圖表達得絕對清楚。」