鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文主持《老少女奇遇記》體驗小琉球海洋教育。（桂田文化藝術基金會提供）

鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文在台南全美戲院體驗手繪電影看板。（桂田文化藝術基金會提供）

桂田文化藝術基金會出品的實境節目《老少女奇遇記》今（ 30日）壓軸釋出製作人兼主持人的楊貴媚個人預告，她在節目中突破以往形象，展現出毫無包袱的真實樣貌，「可以跟熟悉的姐妹出遊、熟悉的團隊合作，很難不投入在節目中。我也覺得拍實境節目是我最好進修的一個階段，因為你會在過程中看到不同的人、不同的環境，其實那個是給我很大的養分。」

楊貴媚近年跨足實境節目後另闢演藝高峰，更曾以《阮三个》系列作品多次入圍金鐘益智及實境節目主持人獎，此次升任總製作人，攜手《阮三个》原班製作團隊，打造新型態實境節目《老少女奇遇記》。楊貴媚分享成為實境節目常客後，在節目中更游刃有餘，笑說：「其實就是一回生、二回熟，製作單位招數來來去去其實就是那幾招，我就放輕鬆，隨便製作團隊跟導演擺佈吧。」

嚴藝文首次參與實境秀，表示受到許多楊貴媚的引導與幫助，「媚姐向來一直都很照顧我們，不論是在鏡頭前或是鏡頭後，她都會幫我們把各個環節顧好，甚至連在地的『憨人』她都能一起照顧，她最厲害的是很會跟人『搏感情』，各個年齡層都能大小通吃。」鍾欣凌也加碼爆料：「媚姐尤其對於50歲以上的男人很有辦法，很會用撒嬌來請求幫忙，大家在節目上看到後就知道她有多厲害了。」

《老少女奇遇記》結合實境節目與公益性質，用輕鬆風趣的方式帶觀眾體驗在地的感動，最新釋出的預告就可見楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文3位主持人用彩繪裝潢外觀的勞力來回饋社會，嚴藝文因繪畫出的圖案形狀特別，讓楊貴媚看到後脫口而出：「這形狀很像雞睪丸。」讓嚴藝文好氣又好笑的吐槽：「大牌女星說話不雅！氣質都不見了。」

楊貴媚、鍾欣凌與嚴藝文共同主持，《老少女奇遇記》將於7月7日起每周四晚9點在公視首播，7月9日起每周六晚9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋影音平台台灣與新加坡網路獨家上架。