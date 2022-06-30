童星出身的楊小黎過去和郝劭文在電影中被配對，長大後兩人也被狂追問是否有祕密交往？但兩人都否認，日前郝劭文和大陸化妝師女友領證結婚，楊小黎也第一時間送上祝福，自嘲：「終於可以擺脫楊小黎了」。而今(30日)楊小黎稍早曬出穿深V絕美的婚紗照，引來粉絲驚問她是否閃婚，她也在第一時間留言強調只是「工作照」，「大家不要太興奮」。

33歲的楊小黎當年頂著童星身分出道，之後她為了學業暫退演藝圈，以政治大學廣播電視學系及外交學系雙主修學歷畢業回到演藝圈，近年以《台北歌手》榮獲第53屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」。感情方面，兩年前她上節目《單身行不行》自曝在戀愛中為對方付出很多，因心疼男友用舊手機，買了iPhone送對方，沒想到變成對方偷吃的工具，讓她相當傻眼，6年走不出情傷。

楊小黎曬出婚紗照。（圖／翻攝自candyyang116 IG）

而楊小黎當年與郝劭文兩小無猜，可說是最可愛的螢幕情侶，但長大後每每被問到是否曾經偷偷交往？楊小黎都喊冤，直言兩人根本不來電，被張小燕問未來是否「有可能？」楊小黎則斬釘截鐵說連郝劭文在路邊洗澡她都看過，實在太熟，「完全沒辦法」。

今年4月郝劭文高調宣布求婚成功晉升人夫，楊小黎先是讚郝劭文是穩重的男生，能當他另一半非常幸福，同時也為兩人多年緋聞解套，「恭喜他擺脫楊小黎，我們真的從來沒有在一起過」，兩人甚至不熟到，她不知道也沒看過郝劭文的女友，也證明楊小黎的確從未說謊。

今楊小黎突然分享自己的婚紗照，有感而發說：「在西方的習俗裡，六月是最適合結婚的季節，六月新娘會得到幸運和祝福，成為最幸福的新娘」，但不忘澄清：「我還沒有要結婚這只是工作照」，「今天是六月的最後一天，願每個人都健康幸福快樂的活著」，粉絲回應：「小黎穿上婚紗真的好漂亮、好美！整個仙氣滿滿⋯⋯」、「嫁給誰！！！！」、「很適合妳，好看，太正了」、「差點要說恭喜，還好我有看內文」。