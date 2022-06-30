新竹市長林智堅7月將辭去市長職務，接受徵召轉戰桃園市再拚市長選戰，他今天再次強調，新竹市民對於市府的滿意度都在7成5左右，對於做為新竹人更有8成的認同度，市民是沒有這樣（落跑）的想法，這樣的說法已經淪為對手攻擊的政治口水。

林智堅今天上午在參加台韓交流會議時接受記者聯訪表示，近期陸陸續續在做市政相關的交接，另外代理市長必須要跟中央來溝通協調，由內政部提行政院核定，這些工作都在進行當中，不論是代理市長的人選，或是離開新竹市的時間都會落在7月。

民眾關心的遷戶籍問題，近期有透過桃園的朋友在做相關規畫和準備，近期如果有決定、有確認了，就會趕快來和大家報告。另外，競選總部因為在相關選務工作上必須透過桃園隊協助，可能要過一段時間才會比較明確。

針對新竹市民眾是否不認同他轉戰桃園是「落跑」的說法，林智堅強調，新竹市民都知道這幾年來，他帶著市府團隊非常努力、戰戰兢兢，這7年多時間，把過去2014、2018提出的政見，大多數都已經啟動與完成，市民可以感受到他擔任市長後新竹的蛻變。

更重要的是，不管是內部或外部民調都顯示，新竹市民對於市府的滿意度都在7成到7成5，對於城市的認同感，做為新竹人感到驕傲、光榮，也都有8成的認同度，市民是沒有這樣（落跑）的想法，這樣的說法已經淪為對手攻擊的政治口水。