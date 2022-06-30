市議員施志昌與里長洪黃素貞爭取IBike站的設置，讓大眾綠色運輸網的建構往前邁進一步。（陳世宗攝）

台中市大甲區義和里人口密集，且眾多公車班次，長年來卻苦無公共自行車系統，經義和里長洪黃素貞與里民向市議員施志昌陳情。施志昌表示，他立即向交通局反應爭取設IBIKE站點，獲得交通局的允諾。交通局強調，該局隨即於水尾橋公車站旁與中山路一段568巷口設置兩處IBIKE站點，讓城市最一哩路達到站點連結。

市議員施志昌今日上午邀集交通局、義和里長洪黃素貞等，一起到現場會勘IBIKE站點完工狀況，讓大眾綠色運輸網的建構往前邁進一步。洪黃素貞里長指出，她非常感謝中山路一段568巷口私人土地的地主，提供土地讓IBIKE站點可以設置在社區周邊，方便里民使用。

施志昌表示，他這三年多來，積極增加甲安埔公車路線，但交通路線的完整建構，還必須仰賴公共自行車系統的佈建；透過由點集結成網狀，以達到便利的交通連結。大甲區義和里人口密集，卻缺乏IBike的設置，這次透過里長及里民的協調下，讓站點可以進入到社區及公車站，讓里民有更可善用公共運輸系統。

交通工程科長周志遠強調，本次設置水尾橋及中山路一段568巷口站點，總經費約40萬元，透過本次站點的成功設置，鼓勵各里提供社區內的可設置之位置，以達到站點連結。