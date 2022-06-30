威潤(6465)看好中南美洲市場物流、運輸及固定資產追蹤商機，一連3日參加墨西哥國際安全科技暨軍警設備專業大展 (Expo Seguridad Mexico 2022) 展出多款新品，盼透過積極參展，拓展新客源轉換成豐厚營收。

威潤以「Connecting the Future」為主題，展示車隊與資產管理的應用，今年重點新品為AS500防水型超長待機資產衛星定位監控器，可運用於各式不帶電或非長時運作之資產追蹤，如貨櫃、拖板、建造機械等，協助業主快速實現雲端管理，以成為推動客戶邁入「Connecting the Future」的重要關鍵角色。

依市場研究機構eMarketer報告顯示，疫情防控期間拉美地區線上購物需求大幅增加，2020年該區電子商務達849.5億美元，預計今年達1,000億美元。威潤科技新上任副總經理趙振文表示，全球電商龍頭亞馬遜Amazon這2年在墨西哥投資1億美元建設新物流設施，從種種跡象顯示，拉美地區的物流需求已大幅增加，加上拉美地區電信商將陸續停止2G及3G網路服務，威潤看好拉美地區將激增的4G產品需求，於此展展出一系列具4G及NB-IoT通訊新品，期能拓展新客源並注入豐厚營收。

威潤將於此展大秀研發技術能量，針對資產管理應用，推出LTE-M及NB-IoT雙通訊、可運作長達10年的AS500防水型超長待機資產衛星定位監控器，除可運用於戶外未帶電源之資產追蹤外，同時可透過Wi-Fi, Bluetooth進行室內定位，是市面少見同時支援室內外定位之聯網產品，完美適用於高價值之資產追蹤。

針對車隊管理應用，威潤除將展示一系列接線型、OBD型及防水型車載衛星定位監控器外，更展示尚未量產但詢問度超高的二款新品，包括AK500車聯網閘道器與AX300 OBD型車載衛星定位監控器。AK500車聯網閘道器可支援最新LTE Cat.4高速網路通訊，是發展全方位車聯網應用的重要核心，除了支援4G通訊，同時具有5G/2.4G Wi-Fi分享、藍牙、引擎診斷等功能，並含豐富介面可連接各式感測器，例如胎壓監測器、溫度感測器以及各式客製需求等，以發展多元車聯網應用；AX300 OBD型車載衛星定位監控器，支援新型卡車RP1226介面，並可同時讀取車輛上兩個CAN bus資訊，包含引擎轉速、里程數、時速、油壓、油耗等，以協助業者透過數據分析了解引擎、車輛控制元件等運作是否正常，以進行預防保養，進而提升整體營運效率。