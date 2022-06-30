台北市大型重機停放需求漸增，北市停車管理工程處今早宣布試辦重機停車優惠費率，重機車主只要於辛亥路2段（復興南路至建國南路）重機專用格位，或是光復南路（忠孝東路4段至基隆路2段）汽車重機共用格位停放，即享停車費半價優惠；全市42處公有停車場也將全面販售重機月票，全日半價。

台北市計有2萬7176台大型重型機車，由於其車型介於一般機車與汽車間，停車時必須要停在汽車專用格位，1個汽車格約可停放1至3部重機，但騎士繳納的停車費卻相同，等於一個車位能收2份錢，引發不少車主抗議，質疑收費不符比例原則。

為此，停管處宣布6月27日起試辦「路邊大型重型機車停車優惠費率」，其一是在大安區辛亥路2段（忠孝東路4段至基隆路2段）設置2格重機專用格位，其二則是首創在大安區光復南路（忠孝東路4段至基隆路2段）畫設4格小型車與重機共用格位，試辦期間可享停車費半價優惠，預計實施3個月。

停管處科長羅至浩提醒，停放在共用格位的騎士，必須依車格內的藍色斜向輔助分隔線依序停放才能享有優惠，若停在車格正中央則會以原價計費。會選擇上述兩處路段試辦，主因是位於市中心，能有效搜集騎士意見和停放數據，未來若成效良好將考慮擴大到全市。

此外，台北市曾在去年9月至今年初試辦「大型重型機車停車月票」，售價為全日月票半價，由於成效量好，現已推廣至全市42處停車場。羅至浩說，購買月票的車主僅能停放於「大型重型機車專用格位」，不得停放汽車格及大型重型機車優先格位，如發現未依規定停放將開勸導單，3次將取消購買資格。

羅至浩說，目前公有停車場月票已全面採抽籤購票，並提供線上支付方式購票，目前共有悠遊付等13家支付業者可供使用，想線上購票的民眾請於月票抽籤當月19日前綁定智慧支付，中籤後即可透過中籤簡訊直接付款購票。