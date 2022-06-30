國民黨中常會29日正式提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，高雄市長陳其邁稱柯志恩「遠來是客」的說法也引發討論，國民黨文傳會副主委黃子哲批陳其邁一併把陳菊、謝長廷這2位「前客」也一併酸進去，對此，台灣基進黨高市議員參選人陳子瑜則反擊，黃子哲以己之心度人之腹，看什麼都是酸溜溜。

陳子瑜表示，針對陳其邁稱柯志恩「遠來是客」，國民黨氣急敗壞想把陳菊跟謝長廷拖下水，只是暴露自己的心虛。陳其邁身為高雄市長，對於在美國置產，且從台灣北部前來高雄競選的對手柯志恩說「遠來是客」到底有何不妥？

陳子瑜指出，謝長廷、陳菊雖然不是土生土長的高雄人，但都以實際行動證明對高雄的深厚感情，而且早在美麗島事件時，2人便與高雄產生了深深的羈絆。例如陳菊在美麗島事件後，就長居高雄，不但在高雄選過國大代表，戶籍至今也仍在高雄，而謝長廷1997年搬遷到高雄買了房子後，他的戶籍就未曾離開高雄。

陳子瑜表示，反觀柯志恩的前輩韓國瑜，為了選市長把戶籍遷到林園，遭罷免後就把戶籍遷出高雄，絲毫看不出對高雄的誠意。這只能說國民黨很清楚柯志恩對高雄不熟、沒有連結的困境，只好用做賊喊捉賊的姿態，拼命要扣陳其邁帽子，不過，這不但沒有效果，反而是更顯示國民黨的心虛。