一名女網友在台中租房子，本來已經找到新住處準備搬家，預計可在6月27日租約到期前搬走，結果她與男友不幸確診，只好先待在舊家隔離，沒想到房東知道以後，非但不體諒，還強硬要求他們在6月26日解隔離那一秒就遷出，也就是要他們在半夜12點退租，最扯的是，在結算返還的押金時，房東到處扣錢，最後能源費與清潔費的明細表出來以後，讓原PO看了爆氣直呼「懷疑他偷動電錶！」引起網友熱議。

一名女網友在Dcard上發文說，她在台中租房子，租約在6月27日到期，本來已經找好新的租屋處，沒想到她和男友意外在6月20日確診，因此暫時無法移動，只能先在舊的租屋處隔離，預計要到6月26日的半夜12點才能出門，沒想到，房東竟然就要求他們在半夜12點退租，還說「那個時候東西應該也搬得差不多了」，讓原PO和男友超火大。

女網友說，入住繳了2萬6千元的押金，退租當日結算水電瓦斯與清潔費用，預計可領回1萬9千元，但房東卻說「電費4千、清潔費2千5、天然瓦斯與雜支2千。」最後只給了她1萬6千多，讓她超傻眼。

女網友表示，當初說好瓦斯費每年700元，怎料退租時房東拗說，原PO是情侶合租，所以費用要乘2，房東接著還拿出合約追加費用，表示電風扇清潔費一台150元，等於有幾台電扇就要再乘以150。種種行為，讓原PO在退租當天直接和房東反目成仇。而現在想起來當初電費1度收5.5元也很扯，因為剛入住的時候，冷氣幾乎沒關過，吹到第10天才發現電錶已破100度，才開始克制，結果1個月電費還是要3千。

女網友補充說，先前遇到另一戶房客要搬走的時候，與對方聊了一會以後發現，那位租客對這邊的電費也很懷疑，因為電費真的很可怕，讓人忍不住懷疑電錶被動過手腳，因為只要一開冷氣，電錶跳的速度極快。

貼文引起網友討論，不少人大嘆惡房東真可怕。「我也遇過惡房東，東扣西扣最後1萬3千元的押金，只拿回2千多，很想檢舉他逃漏稅違建之類的，然後他的電錶也是跳得飛快，明明一度都收5塊了」、「房東很糟糕，你應該故意不戴口罩，在她前面狂咳嗽的」、「最近也在台中找房子，真的很怕遇到您口中的那位房東」。