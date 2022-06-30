全球通膨籠罩，比較不受景氣影響的生技股成為資金避風港，生技股王藥華藥帶頭股價狂飆，大股東之一的宏亞（1236）股價也跟著水漲船高。不過宏亞30日特別公告說明，公司今年5月剛公告處分686張藥華藥，目前手中持股僅剩2,475張，持股比重不到1％，且其中有1,271張為私募股，三年內不得自由轉讓。

全球通膨烏雲籠罩，引發全球股市修正，生技股因為比較不受景氣影響，成為資金避風港，生技股王藥華藥近期股價逆勢狂飆，已經超越護國神山台積電，今天面對台股盤中重挫超過300點，藥華藥股價再度逆風高飛，盤中衝破570元大關，漲幅超過半根停板。

而藥華藥大股東之一的宏亞，股價也跟著水漲船高，今天早盤股價站在平盤之上，再度突破30元大關。

宏亞與藥華藥股價連動性高，不過宏亞實際持股藥華藥比重不算高，合併財報上並不會認列藥華藥營運。惟藥華藥股價大漲，宏亞可認列在其他綜合損益的資產評價上，對公司股東權益有利。

宏亞5月初已公告，從去年底到今年5月，以每股均價301.25元，累積處分藥華藥6,860張，交易總金額2.06億元，但因為是透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產歸屬其他綜合損益，沒有處分損益。

而宏亞今天再補充公告，目前公司手中持有藥華藥2,475張，持股比重不到1％，且其中有1,271張為私募股，依規定三年內不得自由轉讓。

宏亞為老牌食品廠，以生產77乳加巧克力聞名，旗下還有知名喜餅品牌禮坊等。在本業方面，由於去年底以來包括油、蛋、麵粉、奶油、可可等原料同步大漲，宏亞面臨不小成本壓力，壓縮公司獲利空間。

倒是宏亞在業外方面表現出色，宏亞去年底出售位在桃園八德的舊廠土地及建物，年初完成過戶後，於今年第一季入帳，推升宏亞首季稅後純益4.21億元，較去年同期暴增5.88倍，創下公司史上最佳單季獲利，換算每股純益高達3.89元，賺一季就已經刷新公司全年獲利的歷史紀錄。