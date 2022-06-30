高雄市長陳其邁30日上購物台推銷石斑魚，對於高雄市長選舉，國民黨智庫執行長柯志恩說目前沒有勝算，但3、4個月之後局勢是否轉變就不得而知了，陳其邁對此表示，選舉的事情去請教柯志恩委員，先要顧好漁民的生計。

對於柯志恩要參選市長，陳其邁曾經說遠來是客，國民黨有人士在酸說市長是在講過去民進黨籍的市長也是遠來是客。陳其邁表示，歡迎柯委員能夠到高雄，高雄人非常熱情，柯來了以後就可以知道我們非常好客熱情，這種南部豪爽的氣氛她一定會有很深刻的印象，總之歡迎她，謝謝。

對於競選團隊已經準備開始了嗎，預估何時啟動，陳其邁表示，現在還是全力的拚市政，包括幫農漁民找出路、為高雄的產業轉型努力招商引資，希望大家到高雄來投資，市政優先。

談到推銷石斑魚，陳其邁表示，面對著在中國的不公平貿易的待遇，我們希望能夠幫漁民找出路，高雄的龍虎斑過去曾經跟摩斯漢堡合作，希望一方面跟農委會合作，擴展國際多元的市場，其次，也能增加國內產銷的通路，從餐廳、電商到電視購物的頻道，多幫漁民來找出路。

節目中，陳其邁與農委會主委陳吉仲推銷龍虎石斑魚，透過臉書直播分享，買氣滾滾，節目主持人說，有好幾百通電話湧入，在網路臉書留言購買的民眾也很踴躍，大家搶著訂購石斑魚。