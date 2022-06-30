八里市民活動中心及銀髮俱樂部在今（30）日舉行啟用典禮，由民政局長柯慶忠、八里區長陳炳仲、地方民代及里長共同揭牌啟用，預估嘉將惠及訊塘里和荖阡里等周邊約7000位市民；民政局長柯慶忠表示，雖然遇上缺工缺料以及物價上漲，但市府無論如何都會讓八里市民活動中心如期完成。

民政局長柯慶忠表示，近年淡江大橋如火如荼的興建及推動八里輕軌等重大建設，讓八里區人口不斷成長，位於市區精華地段的八里市民活動中心，內部寬敞明亮，適合舉行大型會議、研習及舞蹈等課程，且音響及投影等設備完善，可望成為各年齡層多元休閒、凝聚情誼的好所在。

他說，這幾年因為遇上缺工缺料，所以面臨物價上漲的狀況，但市府無論如何都會讓八里市民活動中心如期完成。

八里區長陳炳仲表示，舊公所因建物老舊耐久性損壞，於去年進行結構補強及立面改造工程，投入逾1500萬經費，將1、2樓共200坪空間分區規劃為市民活動中心及銀髮俱樂部，提供民眾辦理各項活動，也特別感謝民政局挹注經費，讓場館設備更加完善。

陳炳仲說，八里區於2019年即達成里里有銀髮俱樂部目標，為提供長輩更舒適空間，在八里市民活動中心整修時，同步規劃銀髮俱樂部空間，配置卡拉OＫ、茶飲、棋具及運動器材等設備，未來也將結合多元資源辦理老人共餐及動健康等活動增進交流，讓長輩感受家的溫暖，落實市府在地安養政策。