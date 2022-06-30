院長陳威明(右)關心病人治療狀況。（北榮提供）

院長陳威明與全體與會人員合影

藍耿立主任說明重粒子治療流程。（北榮提供）

歷經12年規劃興建，全台第一座「重粒子治療中心」今日開始進行臨床試驗，台北榮總指出，目前已順利將射線打入病人體內，期待可複製日本經驗，看到優於傳統放射治療的腫瘤控制率及治療成果。最快明年開始收治癌症病人

北榮院長陳威明表示，國內第一座重粒子治療中心，也是日本海外輸出首座重粒子設備，斥資超過新台幣45億元興建，除了由醫院的基金自籌外，更感謝許多善心企業共襄盛舉，包括宏國關係企業、宏泰企業機構、宏泰建設、中保科技集團、華新集團等機構。

陳威明說，重粒子治療中心之所以能成功運轉，還要特別感謝潤泰集團尹衍樑總裁捐建主體建築及加速器基座，工程於108年1月14日動工，109年6月30日完工。今年5月11日正式獲得原子能委員會「高強度輻射設施使用許可」，6月11日取得「高強度輻射設施試運轉許可」，為國內最高能量的同步加速器。

今年6月15日，北榮「重粒子治療中心」獲衛福部批准，進行早期安全性與設備運轉有效性之癌症患者臨床試驗，期能儘早開始試驗，及時嘉惠患者。若一切順利，明年可開始收治癌症病人，未來國人無需再遠赴國外就醫，可大幅節省治療時間及成本

臨床試驗主持人、腫瘤醫學部放射腫瘤科主任藍耿立表示，有別於傳統放射治療，重粒子治療是一種先進的放射治療，將碳原子游離成碳離子，利用同步加速器將粒子加速至光速的百分之七十，其對缺氧的腫瘤病灶有優異的殺傷力，且其粒子輻射劑量分布的特性可望降低對周圍正常組織細胞傷害。

根據日本累積的治療經驗，病人在治療過程中沒有痛苦，更重要的是針對輻射有抵抗性之難治癒的惡性腫瘤比傳統放射治療更有效，且療程短，病人無須住院，適合治療較頑強的局部腫瘤。

藍耿立說，重粒子為尖端癌症治療系統，可配合腫瘤形狀進行重粒子線照射，由於副作用較小，能使患者在治療期間保持正常生活，提高生活品質，預期可減少不必要的放射線，降低患者及醫院工作人員環境的輻射劑量，並減少放射性醫療廢棄物的產生，為癌症治療新利器。