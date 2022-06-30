長榮國際今(30)日召開股東常會，張家大哥張國華掌握的詠投資今天來到股東會遞交異議聲明書，支持大哥的多數股東並未出席，因出席率僅有48.13％，僅能針對股利做成假決議，其餘的議案並未有決議，將於一個月內再行召集股東會。

張國華隨後也發出聲明，聲明如下：

關於今(30)日長榮國際公司召開股東會，股東張國華對此次股東會召集及議案之合法性及妥適性表達以下看法，並由詠公司指派代表洪佩君及王健珉二位律師出席，在股東會中聲明異議，提出相關意見，重點如下：

一、反對在股東身份有爭議的情況下表決重大議案

針對去年4月18日吳景明先生擔任張榮發慈善基金會董事長之程序於法不合一案，目前最高法院發回二審更行審理中，在法律爭議尚未釐清之前，由吳景明以董事長身分行使之相關行為與張榮發慈善基金會以股東身份所做出之決議，皆有適法性的疑慮。

股東張國華主張，既然張榮發慈善基金會董事長及董事改選仍有爭議，不應貿然在長榮國際股東會中，提出並決定攸關長榮國際公司長期發展的重大議案。

二、勿讓投資人蹚入經營權之爭的渾水

長榮國際公司依集團創辦人張榮發先生原先之規劃，應屬家族閉鎖型公司，股東皆為家族內成員。何況目前針對長榮國際所持股的集團事業體之經營理念仍存有重大歧異，在此諸多重大事項仍不確定的時機，貿然規劃興櫃及上市櫃，將使投資人陷入經營權爭議，對投資人來說是承擔風險而不負責任的做法。股東張國華認為，長榮集團應繼續秉持誠信經營的理念，對股東、員工負責。因此本人反對在股東間之爭議未妥善解決前，使投資大眾涉入公司經營不穩定的爭端。當前要務應為兄弟之間儘速以股東身份展開對話，解決對公司經營理念之分歧。

三、呼籲兄弟儘快展開對話

之前鄭深池先生在長榮國際設置諮詢策略委員會，稱此委員會是為兄弟和解搭建的平台，但長榮國際僅為長榮集團其他公司股東之一，不應於長榮國際公司內部的委員會討論甚至決議其他公司經營權之分配與財產處分，此舉等同無視長榮集團其他公司為上市公司且有其他股東參與之事實，已對長榮集團旗下企業的公司治理形成危害。

鄭深池先生擔任長榮國際董事長後，大幅刪減盈餘分配，此舉導致股東張榮發基金會原可透過股利進行慈善公益之預算大幅削減。另方面卻以長榮國際公司資源不斷介入長榮鋼鐵、長榮航空等公司的經營，對原先穩健經營且穩定獲利的公司投下變數，此種行為不僅忽略前述公司投資人的權益，也顯然與鄭深池先生甫上任時對外宣稱接任此職位是為了讓張家四兄弟「放棄成見、誠心相待，共謀圓滿解決之道」的說法背道而馳。

張國華再次呼籲兄弟之間以長榮集團各企業之大股東身份，利用既有的會議平台展開對話。過去兄弟之間曾對遺囑相關事宜處置的意見十分不同，但透過「遺囑執行人會議」溝通平台，成功解決彼此之間的分歧，顯示該平台的處理機制有其效用。因此，呼籲兄弟之間利用此一有效解決爭議之平台展開對話，並為兄弟間現有持股安排尋求適當的解決方案，儘速讓長榮集團回歸專業、穩定的經營，不負投資大眾及員工之企盼。