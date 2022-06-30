茱莉亞羅勃茲再度出演浪漫喜劇，值得期待。（UIP提供）

好萊塢死黨「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲與喬治克隆尼，時隔6年再度於浪漫喜劇《幸福路場券》中攜手，飾演一對離婚夫妻，為了不讓女兒重蹈2人覆轍為愛沖昏頭，共同阻止她放棄事業，步入婚姻。預告片中2人在飛機上相遇立刻翻白眼，克隆尼向前妻打招呼：「我生命中最糟糕的19年。」羅勃茲：「我們只結婚5年。」克隆尼：「我還有把離婚後的恢復期算進去。」劇情十分幽默。2人私交甚篤且多次合作電影，包含在《瞞天過海》系列中一起搞笑，但2016年合演《金錢怪獸》後便沒再合作。

羅勃茲在90年代演過多部經典浪漫喜劇，是影迷心中甜姊兒代表，並以《麻雀變鳳凰》走紅，Vivian一角更讓她提名奧斯卡女主角；1997年的《新娘不是我》票房叫好叫座，媒體更稱她是票房靈藥。然而她在20年間不再接演純正的浪漫喜劇，4月份接受《紐約時報》訪問時表示，「大家以為我沒時間再演浪漫喜劇，但其實是我不想演。每次演喜劇時，我只是想倚著桌邊喝茶然後為某些事情哭泣，但卻必須穿著漂亮裙子面帶微笑。」

但她也強調如果還有喜劇能像《新娘不是我》這樣的水準，她願意再接演。《幸福路場券》由《媽媽咪呀！回來了》導演歐帕克執導，雖不再是當年浪漫喜劇的傻白甜套路，但能再讓她出演且與萬人迷好友搭檔，相當值得期待。