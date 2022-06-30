在日圓匯價續創新低，以及經濟數據難看之下，日股30日也走跌。早盤結束時，日經指數收26,561.05點，跌243.55點或0.91%。東證收1,881.34點，跌12.23點或0.65%。

受到中國大陸抗疫封鎖，半導體產品還有其它零組件短缺衝擊，加上原物料以及油價又大漲下，日本5月工業生產月減率創兩年最大，高達7.2%。同時，日圓兌換一美元價位，目前在136.62左右，30日早盤交易時，曾一度貶至136.8，逼近137關卡。

野村證券認為，日本5月較預期差很多的工業生產數據，讓當地經濟成長蒙上一層陰影。此經濟數據不佳負面影響，可能也會反映在股市上。

下跌0.8%的豐田汽車，5月一共生產近63.5萬輛，未達到目標值70萬輛。糟糕的是，這70萬輛已經是豐田在4月時，把原訂可生產75萬，後因上海疫情才又調降5萬。但豐田5月實際產量，連已調降生產預估後都無法達標。

因國際油價下跌，能源類股表現相對遜色，一度下跌2.77%，其中，石油公司帝石跌3.28%。另外，金融服務類股一度也下跌5.7%。

個股中，迪恩士半導體跌5.37%，營建業者鹿島建設卻漲2.74%，網路服務公司DeNA因要買回8.44%在外流通股票，故上漲1.71%。

富士軟片表示，計畫投資16億美元擴增細胞培養生產規模，股價一度上漲近3%，但賣壓出籠後，漲幅縮至0.91%。