一名李姓前空姐與婆婆鬧出互咬風波，又涉嫌在2021年3月11日於台中市豐原區住家提油縱火，導致自己及丈夫嚴重燒傷，丈夫經急救45天後不治，李女事後被依家暴殺人罪嫌起訴，台中地院今天審結，法官依殺人罪嫌判處李女15年徒刑。全案可上訴。

據悉，李姓女子與丈夫均有精神科就診病史，兩者情緒控管能力不佳，李女、丈夫及其公婆均曾聲請保護令互控家暴；此外，李女於2021年3月7日曾於臉書社團中爆料，指稱婆婆會家暴，不僅咬她的手臂，不開心時更會朝她潑辣椒油，並於9日赴警局向婆婆提告公然侮辱。

李女向婆婆提告該日晚間，則於個人臉書上讚揚丈夫十分疼愛她，向好友炫耀嫁到一個好老公，並且愛稱兩人是「可遇不可求的靈魂伴侶」；未料，發完文35小時，李女即在住處朝丈夫淋灑汽油，並點火，情緒反覆。

縱火案發生時，李女的丈夫向警消指稱，當時他在睡夢中突然被妻子叫醒，李女要求他下跪道歉，他睡眼惺忪之際便照做，沒想到他才剛跪下李女就朝他潑汽油；而李女則指稱，當時她在房中燃燒物品，是因為丈夫潑汽油才致起火燃燒。

但警方掌握李女前往附近加油站購買汽油之監視器影像與證人的說法，將他逮捕到案，並依殺人未遂罪嫌移送檢方偵辦後起訴，台中地院今審結，法官依殺人罪嫌判處李女15年徒刑。全案可上訴。

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