純網銀將來銀行今（30）宣布，為協助客戶因應物價上升的大環境及央行升息，7月起將把廣受好評的活儲3％優利，調高至最高3.1％，再度震撼市場，堪稱最寵客戶的網路金融服務，相較於升息後的同業活儲帳戶約0.205％，利率優惠逾15倍。

將來銀行總經理許柏林表示，「將來銀行」提供客戶高效率與高CP值的產品與服務，讓客戶更能創造收入及累積財富。隨著下半年將陸續推出保險、理財、外匯等業務，將來銀行期許成為消費者心中「最佳的線上金融商品平台」，數位時代每個人都應該擁有一個將來銀行的數位帳戶。

將來銀行自6月推出「將來超夏趴」以來，包含優利活儲最高3％、刷卡無腦享5％高回饋，及設定自動扣繳中華電信、水電費帳單享帳單金額10％回饋，均引發市場熱烈迴響。為呼應央行升息及物價上漲的大環境，將來銀行7月起再調升優利活儲利率，原本活儲6萬元內享3％優利調高至3.1％。

超過6萬元的部分，將來銀行也同樣大方給予加碼，根據最新活動內容，活儲逾6萬元至30萬元內的利率由1.25％同步調升至1.3％，換算下來，若客戶存滿30萬元，折算年利率高達1.66％，笑傲市場。

不僅利率極度吸睛，相較於不少同業的優利專案須先滿足多種限制、或是設定指定商家等複雜條件，「將來超夏趴」所推出的優惠無需解任務、更省去登錄的繁瑣手續，且不分新舊資金，只需打開將來銀行App，將資金存入將來銀行主帳戶，即可日日計息、月月領息，帶給客戶最有感的回饋。

存錢很有感，再加上「將來超夏趴」的帳單自動扣繳最高回饋可達10％，無腦刷將將卡最高5％的神級回饋，及每月跨行提款6次、跨行轉帳66次免手續費等優惠，臉書、批踢踢等網路社群討論均對將來銀行的寵客態度給予極高評價。

另一點也同樣廣受網友激賞的，將來銀行存戶透過App介紹親友開戶超簡易，且每介紹1名親友使用自己的推薦碼開戶並完成裝置綁定，除了該名親友可獲得200N點的新戶禮外，介紹人可立即再獲100N點，回饋無上限，就有好幾名存戶因介紹逾千名新戶啟用將來銀行帳戶，獲得了等值逾10萬元的N點回饋。