台積電競爭對手三星今(30)日宣布，已經開始量產GAA架構的3奈米製程，成為全球首家量產3奈米製程的晶圓代工廠商，分析師估計陸企有望成為首批客戶。台積電今日股價回測480元整數關卡，早盤一度下跌15元觸及476元，創下逾一年半新低。

根據《路透》報導，三星發表聲明指出，新研發的3奈米製程與傳統的5奈米晶片相比，功耗能降低高達45％、性能提升23％，而且可以減少16％面積。三星晶圓代工業務主管Siyoung Choi表示，「公司將繼續在有競爭力的技術開發方面積極創新。 」

三星是第一個生產3奈米晶片的企業，台積電則計劃在2025年實現2奈米的量產。

TheElec先前引述消息人士說法指出，已有客戶向三星訂購3奈米晶圓代工，第一個客戶是大陸加密貨幣挖礦機晶片廠上海磐矽半導體技術有限公司；此外，三星的大客戶高通也下訂3奈米晶片，但會視情況投片。