國家通訊傳播委員會（NCC）昨通過數位中立服務法草案，將納管臉書與Youtube等5大類有效使用者逾230萬人平台，聲稱讓各方協力參與網絡治理，確保網絡基本人權與資訊自由流通。但國民黨立委質疑，蔡政府是要限縮網路言論自由。

國民黨立委洪孟楷批評，焚書坑儒也會面臨改朝換代，蔡政府不要以為箝制言論自由就能永久執政。

國民黨立委李貴敏表示，條文內規定，在法院裁定前，政府可先在發文上面加註警示處分，但若發文者有證據質疑政府弊端、施政缺失，內容正確，主管機關憑什麼超越司法單位，自行認定發文內容真假、加註警語？這樣對PO文者公平？

李貴敏也質疑，網絡平台過往至今，常因機構在國外，衍生國人被停權、付費等爭議卻求助無門，修法草案卻沒有解決，看不到有所謂保障網絡基本人權效果，若NCC過往沒有參與，實際上也不在乎，就不要端出這頂大帽子誤導民眾。

李貴敏更直言，NCC作為一個獨立機關，應跳脫讓民眾有一個發聲、表述自己言論的空間，而非參與網絡治理，相關法令設計形同放任政府伸手干預網路言論，已有箝制限縮言論自由與輿論的問題。

李貴敏認為，台灣是五權分立的民主國家，不是行政一權獨大的專制國，NCC不要再企圖箝制民眾唯一表意空間，壓縮民眾言論自由。

洪孟楷也表示，現行國際社會已要求社群平台對不實內容要有嚴格檢舉機制，民進黨政府徒增行政部門角色來對網路內容做審核，不就擺明要插手限縮網路言論自由，「這種民主退步duck不必」。

洪孟楷說，臉書、Youtube也都已針對仇恨、不實、色情、暴力等內容做科技查核，並允許檢舉；網路社會言論自由，若超過用戶能接受底線，就會有夠多自然帳戶去檢舉下架，這是網路社會公民自律、也是尊重群體接受言論的自由保障。

洪孟楷質疑，數位中立服務法草案在網路平台管理加入政府角色，判定內容是否違法，依之前NCC對待中天、華視等不同電視台有不同標準做法，裁判會公平？明明現有機制硬要讓政府插手，限縮言論自由，還好意思自稱民主進步？