台北市長柯文哲今天再度因為台北大巨蛋槓上內政部，質疑審查第四次變更程序遭卡，更嗆內政部次長花敬群「不要逃」。對此，花敬群出席行政院會後記者會回應，大巨蛋一切按照制度規矩跟法規走，沒有太大爭議，且台北市政府副市長彭振聲辦公室約時間進行專業討論，讓專業依照規定處理，不用造成社會紛擾。

台北大巨蛋10月試營運跳票，柯文哲近期屢因大巨蛋防火避難層審查槓上內政部，日前點名花敬群「不要逃」；柯文哲今天再度向花敬群喊話，不要為了政黨利益犧牲國家利益，願意去內政部看看怎麼把問題解決。

對此，花敬群今天出席行政院會後記者會表示，一切的行政作業都有制度，大家一切按制度、法規來走，實質上都不會有太大的爭議。

花敬群說，在大巨蛋底下申請的避難責任認定、排煙審查等，照規定來就照規定處理，過就過、沒過就沒過，市府站在建築主管機關立場，有義務說明，彼此都有該做的事情。

花敬群進一步說明，這幾天彭振聲辦公室有跟他辦公室約時間，要進行專業討論，會針對北市府關心議題跟疑慮及後續操作再對一次，內部溝通過，讓專業依規定處理，不用造成社會紛擾。