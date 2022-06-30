國家人權委員會今舉行「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）第4次國家報告獨立評估意見發表會，監察院長、人權會主委陳菊直言，台灣在性別平等的表現上是亞洲第一，權利不會從天上掉下來，過程有很多血淚，人權會將持續追求性別平等的社會。

「消除對婦女一切形式歧視公約」第四次國家報告獨立評估意見發表會，關注疫情下的婦女權利、性別暴力與司法救助權、家事移工權益、婦女工作與家庭生活平衡、身心障礙婦女、原住民族婦女等不利處境群體及雙性人、跨性別者與同志的權益，並由人權委員紀惠容、高涌誠負責督辦。

陳菊致詞時指出，台灣在性別表現上是亞洲第一，2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法國家、2020年時女性國會議員比例突破4成，今年6月實施跟蹤騷擾防制法等，這些都是非常進步且驕傲的成就。

陳菊表示，權利不會從天上掉下來，背後有很多民間力量、政府部門共同努力，回顧台灣婦女權益發展，其實有很多血淚、辛苦，1993年鄧如雯殺夫案震驚社會，進而打破法不入家門、清官難斷家務事的傳統觀念，促成家庭暴力防治法通過，成為亞洲第一個實施民事保護令的國家。

陳菊指出，生前積極推動婦女參與政治的彭婉如，在1996年12月不幸遇害，催生性侵害犯罪防治法立法，她是用生命換取這麼重要的法律通過；2000年「玫瑰少年」葉永鋕逝世，促成性別平等法通過，2010年高雄市首次舉辦同志遊行時，當時她以高雄市長身分公開呼籲「相愛是人權」。

陳菊強調，今天則要代表人權會，向國人同胞、國際社會承諾，人權會是台灣國家的良心，台灣是一個有人權、邁向人權、願意不斷進步的溫暖國家，人權會未來會持續努力追求性別平等。