王芷蕾此次受邀回台獻獎給陳復明老師。（台視提供）

第33屆金曲獎將於7月2日在高雄巨蛋登場，知名歌手金智娟、王芷蕾將分別獻獎給本屆「特別貢獻獎」得主邱晨與陳復明。

金智娟曾與邱晨組成「丘丘合唱團」，兩人合作過許多膾炙人口的作品，並推出《就在今夜》專輯，為台灣音樂灌注搖滾能量。而曾經演唱陳復明老師創作歌曲《台北的天空》的王芷蕾則擔任獻獎人，她感性說：「陳老師對音樂的熱情和執著數十年如一日，能得到音樂人最高榮譽的金曲獎特別貢獻獎，實至名歸。」

金智娟去年為金曲表演嘉賓，本屆受邀擔任「特別貢獻獎」獻獎人，連2年參與金曲盛會，她說：「非常感謝金曲獎想到我、給我機會，讓我能對恩師表達最大的感激。」對於邱晨老師畢生從事音樂創作，用音樂豐富許多人的心靈，金智娟也表示邱晨老師的溫柔都放在音樂創作裡，他對音樂的熱血與熱情，以及對凡事全力以赴的精神，都值得後輩學習。

而闊別台灣多年的王芷蕾，此次受邀回台獻獎給陳復明老師，王芷蕾興奮表示感到非常榮幸、開心，能在金曲舞台上見到亦師亦友的陳老師獲獎，感到與有榮焉。陳復明老師長期耕耘華語音樂，不僅造就許多巨星，也讓華語音樂更加多元且豐富，王芷蕾敬佩表示，陳復明老師對音樂的執著、熱愛以及製作音樂專注細膩的精神，相當值得後進們學習，大讚：「他會把所知道的一切，傾囊相授都教給後輩們，讓我覺得非常了不起。」