51歲的徐丁愛曾從事美髮業，婚後以家庭為重離開職場，3年前剛巧朋友找她到快剪店幫忙，但她擔心多年職場斷層，想重新上課磨技術，透過新北勞工局所屬職訓中心「時尚快剪美髮就業班」，重返美髮職涯路。

勞工局表示，台北市中山北路的中山市場2樓，隱藏著一間網路評價高達4.9顆星的快剪店，走近店面一看，映入眼簾的是小巧、明亮且充滿質感的店內裝潢，以及一位神情專注、拿著一把剪刀「喀擦喀擦」，身手俐落地幫客人修剪頭髮的身影，她是對快剪充滿熱情的老闆徐丁愛。

徐丁愛說，3年前她網路搜尋到新北職訓「時尚快剪美髮就業班」課程，不假思索報名參訓。「這裡的老師不藏私，不像以前老師傅根本不教，想學只能在旁自己看」，「小妹從學洗頭開始，要好多年才能學成創業！」，她把握機會學習、發問，結訓立刻投身快剪店工作。

徐丁愛在職期間持續參加新北職訓「男子理髮丙級證照輔導班」，並取得技術士證照。2020年底，丁愛成立「NO9快剪100」晉升頭家，建立起好口碑及熟客的她，預計再展3家快剪店。

創業至今，雖曾受疫情影響店休1個月，但徐丁愛的好手藝早已養出死忠顧客群，一恢復開店客人立刻迫不及待湧入，最高曾有客人為了她服務甘願「等待4小時」的紀錄。

徐丁愛說，中高齡找工作不容易，技術很重要，「學了就是在自己身上，誰都拿不走」，建議學員訓後可透過義剪、店鋪經驗等實際操作，多累積經驗值再規畫開店。

勞工局長陳瑞嘉表示，辦理職業訓練目的就是為了幫助失業者及在職勞工提升職業技能，在就業的路上更加順利。就像丁愛的故事，只要秉持認真學習的態度勇往「職」前，替客人剪髮的同時，也修剪出屬於自己的職涯道路。

職訓中心表示，現正推出「美髮理髮專業人員培訓班」，報名至7月12日截至，相關課程資訊可至「新北勞動雲－職訓補給站查詢。