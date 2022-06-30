櫃檯買賣中心將於6月30日發布2021年永續報告書，櫃買中心自2018年起定期發行「永續報告書」，維持與各利害關係人的良好互動，展望未來，持續精進與強化社會責任之永續作為，提升櫃買中心在環境、社會與治理各面向的績效表現。

櫃買中心總經理李愛玲表示，作為我國資本市場證券交易所的一員，除賡續攜手企業與中介機構提升資本市場運作效率外，也持續敦促櫃買市場的企業重視公司治理、響應SDGs。2021年櫃買永續報告書在市場面向，提到為因應2021年疫情持續蔓延並期緩和對市場的衝擊，及時規畫採取彈性措施如舉辦線上審議會及業績說明會、放寬上櫃案送件相關規定等，以維護證券市場順利運作；更在興櫃市場增設「戰略新板」，積極扶植創新企業進入市場籌資成長，善盡交易所孵育創新企業的使命責任。

櫃買中心2021年永續報告書依據GRI永續性報告準則(GRI Standards)及SASB準則(Sustainability Accounting Standards Board)嚴謹編撰，並取得第三方確信後，完整呈現櫃買中心在市場、治理、環境、社會等四大面向的具體績效，也針對利害關係人關注的重點議題作了充分說明，並在官網設置中英文版「TPEx永續專區」，藉以讓利害關係人及一般大眾瞭解櫃買中心永續經營理念及實踐企業社會責任的成效。

在治理面向，櫃買中心持續配合主管機關推動企業編製與申報永續報告書，並修訂相關辦法及參考國際準則規範，以強化其揭露，另舉辦論壇藉由多元領域投資專家與談，解析永續投資內涵與精髓。

在環境永續面向，配合主管機關推動之「永續發展路徑圖」及「證券期貨業永續發展轉型執行策略」政策，櫃買中心偕同企業與中介機構共同落實各項永續發展作為，發揮ESG正向影響力，創造環境、社會、治理三贏。此外，因應國際金融環境的持續變化及綠色金融發展趨勢，櫃買中心也適時就市場需求陸續調整並推出創新的交易制度與商品，如建立永續發展債券制度專板，提供市場可直接落實綠色投資精神之籌資平台與投資工具。

櫃買中心以打造綠色交易所永續經營為使命，將環保融入各層面的經營策略，除了完成採購太陽能光電合約，2022年1月開始供應櫃買中心綠電，也在2022年啟動溫室氣體盤查及相關永續發展目標與策略，宣示櫃買本身推動永續發展目標的決心。