由於八里區近年來人口漸增，為提供居民充裕的運動處所，日前中央及地方合力斥資逾4千萬元，啟用北河公園、頂罟活動中心及龍米市民活動中心3座天幕籃球場，讓民眾享受運動樂趣，今(30)日八里區工商發展促進會也贈送166顆優質籃球給轄內5間國中小學，鼓勵運動及體育發展。

新北市民政局長陳炳仲表示，3座天幕籃球場外觀設計結合周遭學校及社區意象，增添八里風采，其中頂罟活動中心天幕球場，以樹為設計發想，營造出樹下乘涼、跑跳、運動休閒意象，並呼應八里行政中心及頂罟活動中心配色；北河公園天幕籃球場則以圓拱設計，高低交錯的雙拱造型搭配清新的藍綠配色，圓拱間並設置百葉通風口，增加球場明亮度以及空氣流通。

陳炳仲說，由於國中小喜歡打籃球的同學也相當多，但運動場所設置的籃框都是適合成人的高度，所以建議區公所能評估在一些適合的場域，加設較低矮的籃框給小朋友使用。

八里區公所表示，球場有安裝LED夜間照明系統，周邊也設置圍網防止籃球掉落馬路，保護球友們安全；球場開放時間為上午6時至晚間10時，未開放時間請勿使用球場以免影響周遭居民作息，疫情期間也請市民們遵守防疫規定，保護自己也保護他人。