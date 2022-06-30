因應後疫情服務趨勢，中華航空7月1日起推出網路獨享菜單，所有台灣出發的豪華商務艙／商務艙旅客可上網預選限定餐點，以美味蔬食中西式饗宴為概念，提供創新的飲食體驗，為旅客健康把關，也逐步實踐「零剩食」的永續精神，為友善地球環境盡一份心力。

華航表示，7月1日起恢復豪華商務艙／商務艙旅客獨享菜單服務，旅客於班機起飛前21天至24小時，登入官網或手機APP的行程管理服務進行預選，就能擁有隱藏版獨享菜單，於網上預訂才能享受此超值服務。

新增網路獨享菜單以減碳及在地採購為核心理念，提供中、西式2款隱藏版主菜選擇，首波主打「福袋釀蔬寶佐綠蘆筍紫米飯」及「茄醬植物肉漢堡佐帕米桑起士寬麵」，餐點多採用台灣在地食材製作，推廣低碳排放的蔬食餐點，落實永續環保目標。

開胃菜可以享用蘆筍百香青木瓜佐蜂蜜杏仁烤南瓜，搭配紅甜菜繽紛沙拉，清爽滿足夏日舌尖上的旅行。華航指出，後續將依季節調整變換，為旅客推出合於時令的精緻美食。

華航去年11月恢復台灣出發長程線及台灣往返區域線航班的豪華商務艙／商務艙預選餐點服務，今年6月1日起也開放長程線返台航班預選主菜，另較疫情前新增長程線豪華經濟艙來回程網路主菜預選服務。7月1日起全艙等也恢復提供20種特別餐，讓旅客可依宗教、健康或嬰幼兒等特殊需求選用餐點。

華航積極為客運復甦暖身，除了今年將再引進4架新型A321neo客機，第3季規劃也增加40％客運航班。隨全球防疫政策鬆綁，華航逐步調整機上餐飲服務，今年下半年起在東京、大阪、名古屋及福岡等日本旗艦航線上，華航全艙等提供「華航X法朋專屬 Signature」甜點，也將與法朋合作節慶機上甜點，期待帶給旅客獨特的美味體驗。