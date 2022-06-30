新冠肺炎持續燒，腎臟科醫師王介立分享，全球出現首例貓咪傳人的案例，居住在泰國曼谷的飼主染疫後，先傳給貓咪，接著貓咪又傳給了獸醫。而飼主父子倆人與獸醫師的基因定序結果已經出爐，確認是感染同款病毒株，引起網友熱議。

王介立今在臉書發文表示，全世界第一例新冠肺炎「貓傳人」的案例出現，居住在泰國曼谷的飼主確診後先傳給貓咪，後來又再傳給了獸醫。

王介立指出，貓咪的飼主是對父子，診斷出確診新冠肺炎後，因有住院需求，但曼谷當地的醫院沒有床位，因此兩人帶著貓咪坐了900公里的車，將貓咪送到宋卡王子大學獸醫院，然後父子倆也住進隔離病房治療。而貓咪被送到獸醫院後，檢查都沒有異常，但獸醫師卻在接觸貓咪的3天後出現染疫症狀，透過基因定序比對發現，父子倆與獸醫師感染同株病毒，且與宋卡府當地的流行株不同。

貼文引起網友討論，「是污染還是傳染難以分辨」、「貓染病的機率很低，有可能是有病毒的飛沫在貓毛或貓身上，再透過接觸傳染，導致獸醫師確診。」不過，有不少網友卻歪樓喊道，比起主人確診，感覺更擔心貓貓的狀況。「不怕貓傳給我，就怕自己傳染給牠們」、「貓咪還好嗎？」