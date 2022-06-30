愛山林（2540）今（30）召開股東會，由董事長祝文宇主持。他在股東會後與媒體暢談房市，有問必答，被問到當前房市哪些區域要謹慎進場，祝文宇直接點名高雄、台南、台中、桃園，有些區域已經量大，面臨供過於求，會有泡沫化疑慮。

向來直言不諱的祝文宇今天主持愛山林股東會，在代銷案狂銷，建設事業部的自建案陸續銷售入帳下，愛山林2021年合併營收55.21億元，營業毛利23.15億元，稅後淨利達11.32億元，每股稅後盈餘達7.02元，刷新近八年最高，並配股息共10元。

祝文宇在股東會後與媒體暢談最近房市，他指出，前陣子因為疫情爆發，大家都不出門看房，房市買氣確有影響，一般正常情況，一星期可成交約20幾億元，但疫情期間剩下5~6億元，但現在已在恢復中。

祝文宇表示，目前買氣正逐漸回流，如果有些不錯的個案，應也會有好的反應；但是，在台中、台南、桃園和高雄，則比較緩慢，因為量比較多。

祝文宇表示，現在會出來買房的，還是有錢人，像三重，房價快2,000萬元，一般首購怎麼負擔，但真正有能力的，現在利息還是便宜。不過，現在房價在漲，但是房租也在漲，年輕人己不願住舊房子，除非你要花很多錢去裝修，所以還是會有居住需求。

被問到哪些區域建議要謹慎進場？祝文宇直言，現在有些區域，會供過於求，供給量相對比較大，像高雄，還有很多土地可提供供給，容積高到840％，而台北只有2.25倍；至於台中，「像是水湳，已隇到每坪60幾萬的，開玩笑！另外像是台南，每坪還有到60萬的，真是嚇死人！高雄、台南是有些高科技產業進駐，會帶動工作機會，但我怕交屋後，交屋會不好交。」

媒體又提問，這些謹慎進場區域，會有泡沫化疑慮嗎？祝文宇表示，「如果供過於求，就一定有泡沫化！」 顏炳立說的也有道理，有些區域應會有一成的修正，但也不是齊頭式修正，要看地點。

至於何時會出現泡沬化？祝文宇表示，「要看你對財富的感受！」當你覺得愈來愈不值錢，就會趕快理財，如果要保值，就要找實體資產呀，因為你跟銀行貸款最的本金，不會漲嘛。總體來說，要看供需結構。

祝文宇表示，如果有些高科技產業進駐的房市熱區，如果房子蓋好、科技廠也進去了，最後房屋供給可以不可以吸納掉這些供給、胃納夠不夠，都要觀察，如果租金比預期低很多、或租金報酬率不划算，這些買家，就會想辦法賣掉。

有媒體問到，今天股東會上，甲山林集團下一代接班人、祝文宇公子祝藝，也在主席台上，是不是有交班一些事業？祝文宇表示，他負責主要是建設事業，我們愛山林上市已七、八年，去年建設事業開始少量貢獻，今年開始要大量，祝藝主要是提報建設事業未來營收和未來性。

談到今年愛山林代銷案可以認列多少，祝文宇表示，今年愛山林代銷案已經推到1,500億元，後面還是會推出，預計總銷會有2,400億元，但還不包括自建案。

祝文宇表示，今年愛山林建設事業真正會加入人帳行列的，只有南港一筆小案，預計今年完工交屋；其他自建案，屏東案「甲山林花園帝寶」已動工，現在已賣六成，預計兩年後回收；新竹寶山「宏道新竹帝寶」、及三重、板橋，還有很多量。

祝文宇表示，今年愛山林自建案，開始推出「宏道新竹帝寶」，預計明（7月1）日，先推出第一期，總銷約400億元，目前大樓每坪開價45萬元、別墅產品平均開價約62萬元，合計大樓和別墅共1,000多戶，但已經預約客戶組數已達2,000多組，預計年底前公開銷售的總銷，應會600億元 蓋兩年半，所以營收會在後面，愛山林股本不大，所以兩年後，建設貢獻度會非常大。