台灣兒少受虐通報人數也已連續三年超越4萬，據家扶基金會《學齡前兒童之父母育兒生活調查》顯示，「疫情」已成父母五大外在育兒壓力之一，近半數因育兒感到無法喘息。父母育兒能量不足，讓仰賴父母照護的6歲以下兒少，更容易暴露於疏忽照顧、身體或精神等兒虐風險中。

據衛福部兒虐統計，卻有近半數施虐者是(養)父母，未滿6歲遭不當對待的兒少更佔了兩成，顯見一旦父母育兒能量不足，直接衝擊孩子的成長與生命安全，尤其是缺乏自我保護能力的學齡前兒少。

如小青在丈夫入獄後，仰賴娘家維持生計、撫養孩子，每天面對家人的冷嘲熱諷，以及兒女有樣學樣的頂撞，最終躲進虛擬遊戲中尋求慰藉，髒亂的家讓孩子寧可包尿布也不願在家洗澡、如廁，不僅三餐不正常，更經常被出門工作的小青獨留在家，直到家扶社工透過「心理諮商」以及「用愛包圍」服務，幫小青和內心創傷和解並逐步整理臥室、浴廁、廚房，心和家獲得了煥然一新的轉變，全家生活才慢慢回到常軌。

家扶基金會投入兒童保護工作三十五年，今年藝人林宥嘉攜手家扶發起《用愛包圍公益競標》，所得將幫助遭受不當對待的孩子。