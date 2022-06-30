基隆某工程行老闆鄭姓男子，於民國109年3月承攬某公共工程，卻向不知情的貢寮地主租用土地，傾倒工程廢棄物，且傾倒範圍還包括附近的國有地及其他私有地。經國有財產署報警，基隆地檢署今年3月提起公訴。基隆地方法院日前宣判，鄭男依違反《廢棄物清理法》非法清除廢棄物罪，判有期徒期7個月，全案仍可上訴。

基隆市摃子寮山今年2月才因為有不肖廠商傾倒大量廢棄物，導致坍方，土石除掩埋了下方的教忠公園外，也差點影響附近社區。無獨有偶，基隆地方法院近日宣判類似案件，在沒有造成不良影響下，工程行負責人遭判有期徒刑7個月。

鄭男開設的工程行109年3月承攬了新北市貢寮區某個公共工程，為了處理施工過程產生的工程廢棄物，鄭男謊稱要放置土方，向不知情的貢寮林姓地主租用約100坪的土地。但鄭男卻沒有向地主確認土地範圍，就肆意傾倒工程廢棄物。但工程廢棄物其實遠超過鄭男租用的範圍，卻廣達300餘坪，影響附近的國有土地及其他地主所有的土地。

109年12月，國有財產署接獲民眾的檢舉後派員前往現場稽查，才發現鄭男非法傾倒廢棄物的事實，經報警處理，新北市警察局瑞芳分局移送基隆地檢署偵辦。檢察官在偵查終結後，於今年3月提起公訴。

基隆地方法院審理過程中，鄭男對犯行坦承不諱，而且有積極清理堆積土石的實際行為。因此，基隆地院以違反《廢棄物清理法》非法清除廢棄物罪，判處鄭男7個月有期徒刑，全案仍可上訴。