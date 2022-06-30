國內電價下月喊漲，工商業意見大不同，和大集團董事長沈國榮表態支持電價調漲，他認為台電是國營事業，倘若虧錢同樣是全民埋單，企業能幫忙一點、全民協助分擔一點也是合理，且電費的影響不如匯率，整體大環境相較過去兩年好太多了。

工業用電大戶電價下月調漲15％，沈國榮表示，電價支出占和大總產能比率約3％，每年費用約1.8億元，一個月增加150萬元成本，還在可接受範圍，但國內電價長期偏低是事實，企業 如今有能力多付擔一點電費，其實也是落實企業社會責任。

沈國榮表示，影響產業的關鍵有原物料、匯率、運費及人工，匯率改善最多，新台幣從30.3元一路升值到去年底的27.3元，吃掉毛利率約8％～9％，對所有外銷產業都很痛苦，不過隨美國升息，近期新台幣又貶值到29.7元，預期未來會在30元區間波動盤整，當台幣變動轉趨穩定，對外銷產業都是好事。

原物料方面，沈國榮坦言，原物料這幾年漲超過4成，與匯率合計影響毛利率16％，但目前看來原物料漲勢趨緩、台幣也開始走貶，大環境相較於先前好太多，預計下半年就能夠看到業績好轉，反觀電價調漲僅影響0.3％，對於毛利率侵蝕有限。