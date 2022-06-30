台股今（30日）慘遇空襲，盤中一度重挫超過400點，終場收在14825.73點，下跌414.40點，成交值為2592.25億。台股6月以來已從最高16811.04點殺至今日最低，一個月內摔掉1982.04點接近兩千點，寫下1987年後史上第五大單月跌點，同時也是史上次慘的6月。

台股加權指數1987年後單月最大跌幅是1990年6月的2241.3點，其次是1998年10月的2176.92點，第三則是1990年5月的2001.49點，第四為1990年8月的1982.93點。

台股早盤以15146.98點開出，下跌近百點，隨後跌幅持續擴大至超過200點，無奈賣壓持續壟罩，台股加權指數接連摔破萬五，又下跌超過400點，台積電盤中觸及476元是2020年11月13日後的新低。

台積電終場收在476元，下跌15元（或3.05%）聯發科大跌10元（或1.51%）至651元，航運長榮及陽明出現4.94%與3.74%的跌幅。

美股周三四大指數漲跌不一，道瓊上漲82.32點（或0.27%）至31029.31點，那斯達克指數下跌3.65點（或0.03%）至11177.89點，標普500指數下挫2.72點（或0.07%）至3818.83點，費城半導體指數挫低58.10點（或2.20%）至2583.98點。