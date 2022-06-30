美國國務院發言人今天晚間說，伊朗與美國之間在卡達首都杜哈（Doha）針對恢復2015年伊朗核子協議舉行的間接會談告終，「沒有取得任何進展」。

法新社報導，這場在杜哈舉行的談判企圖重新啟動歐洲聯盟（EU）居中調解的長期談判，以恢復伊朗與世界大國在2015年簽訂的核子協議。

最近期的這場談判舉行前並未設定時間限制。這場談判在杜哈一間飯店舉行，美國代表團由特使馬萊（Robert Malley）領軍。

但今天晚間，美國國務院發言人表示，這場「在杜哈舉行的間接談判已經結束」。

這名發言人透過電子郵件告訴法新社：「我們感激歐盟做出的努力，但對於伊朗再次未能回應歐盟的倡議、因而未能達成任何進展一事，感到失望。」

據路透社報導，歐盟特使莫拉（Enrique Mora）今天也發推文表示，美國與伊朗旨在打破僵局、挽救2015伊朗核子協議的間接談判，在「未能達成作為協調者的歐盟團隊所希望的進展下」結束。

莫拉說：「我們將以更大的急迫性繼續努力，讓這項重要的防止核擴散暨地區穩定協議重回正軌。」

伊朗核子協議今年3月原已非常接近恢復，但德黑蘭當局和列強在維也納長達11個月的談判陷入混亂，因為伊朗方面堅持要華府將其菁英安全部隊「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps）從美國的「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organizations）名單上除名。

美國國務院發言人說「伊朗對這項核協議提出完全無關的問題」，德黑蘭當局「顯然還沒準備好針對想要恢復或埋葬協議一事做出根本性的決定」。

隸屬伊斯蘭革命衛隊的伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則將談判缺乏進展一事歸咎於美國拜登政府的「軟弱和無法做出最終決定」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110630