郭雪芙初次來到阿里山，對於任何事物都保持好奇心。（LINE TV提供)

LINE TV原創探索實境節目《極島森林》最新內容中，陳柏霖與郭雪芙啟程阿里山尋找樹木醫生詹鳳春，學習如何醫治樹木並且試著換個角度聆聽樹的語言及感受，一切都讓郭雪芙覺得神奇且療癒，透露因為這趟旅程，現在自己也會開始跟植物說話。

郭雪芙因為參與《極島森林》，人生首度前往阿里山，興奮到開啟「遊客模式」，與陳柏霖兩人不斷穿梭在森林美景之中拍照，陳柏霖一度無奈笑稱：「她完全忘記我們來這邊的使命跟目的是什麼了。」兩人更一探究竟當地知名景點「樹洞巨木」，當兩人走進這棵樹中空的樹幹，看見炭化的樹皮，隨之驚嘆超像卡通中的場景，郭雪芙立刻聯想說道：「很像精靈住的樹洞，可能會有棄嬰被放在這裡，然後被野狼帶大的小孩。」充滿淘氣想法。

直到樹木醫生詹鳳春出場，介紹這片森林時，才知道原來這「樹洞巨木」是因為被雷劈到所形成的現象，也讓陳柏霖與郭雪芙學習到如何與樹相處、聆聽樹的感受並與它對話。陳柏霖事後受訪表示：「以後跟樹木相處的時候，就會有個概念在。」郭雪芙則笑說：「在經歷這次體驗之前，都是看到漂亮美麗的花或樹，會驚呼跟身旁的友人說『好美喔』，會去讚嘆，但不曾想過要跟他們對話，經過這次才開始有了會想跟他們對話的念頭，看到花很美會對它說『你怎麼這麼漂亮』。」兩人還在樹木醫生的帶領下，前往拯救櫻花樹。

陳柏霖與郭雪芙學習幫樹「把脈」、剪掉爛掉的樹根幫忙上藥，更協助在櫻王的周圍種一圈杜鵑，讓杜鵑去改善土壤的養分，相輔相成才能活得更好。這也是郭雪芙點出自己覺得這趟旅途最療癒的地方，幫助樹木給它養分，自己同時也被櫻花樹給療癒了。陳柏霖也感嘆：「看了這麼多年的櫻花，現在終於給了一點點的回饋了。」

陳柏霖與郭雪芙幕後花絮中也是不斷鬥嘴，吃晚餐的時候閒聊先是互戰對方的拿手菜，之後還挑戰到藝人最敏感的「年齡底線」，郭雪芙先問陳柏霖：「40歲會是什麼樣子？」目前38歲的陳柏霖立刻回：「我現在就差不多。」引來郭雪芙爆笑，陳柏霖又說：「妳現在是有多早？妳也快啦！」讓郭雪芙急著澄清說：「我才30初頭，你不要這樣！」兩人相愛相殺，場面超歡樂。

《極島森林》每周五晚8點在LINE TV首播，國家地理有線電視18頻道、Disney＋隔天周六晚10點更新。