蟑螂會造成環境衛生問題，令很多人頭痛，一名男網友在網路分享自己抓蟑螂的技巧，他把過期的維力炸醬內的醬料倒掉，空罐直接放在家裡後陽台，經過一個晚上，空罐中竟有多達十幾隻蟑螂，且都已死亡，他說「手完全不會接觸，一點都不難」，不少網友看到他拍攝的照片後，各個驚呼不已，「這招太實用」，更有人笑說，「明天維力炸醬會不會賣到缺貨」。

原PO昨（29）日於PTT八卦板指出，把放在冰箱過期已久的維力炸醬的醬料倒掉後，空罐沒洗直接放在後陽台，沒想到經過一個晚上，再去查看發現罐子裡數十幾隻又大又肥的蟑螂，且已全數陣亡。

原PO表示，醬料空罐殘有香味，會吸引蟑螂，再加上罐內有油脂，使得蟑螂爬得進去卻出不去，蟑螂的氣孔被油脂封閉後，過沒多久就會死翹翹了，他自豪地說，「手完全不會接觸，有沒有抓蟑螂一點都不難的八卦？」

空罐中竟有多達十幾隻蟑螂，且都已死亡。（圖／翻攝自PTT）

圖文曝光後，上千網友全看傻，當中也有不少人大讚，「這是油蔥酥吧」、「蟑螂全被油搞死了」、「太實用了，這方法好像不錯耶」、「這根本誅滅九族了吧」、「維力炸醬瞬間變殺蟑神器」、「這方法是真的嗎？這麼容易？今晚來試試看」、「明天維力炸醬會不會賣到缺貨」、「原本想試，但想到還要處理罐子我就…」、「誰家有過期維力炸醬，我50元收，這招看起來好強大」、「這招根本是生活智慧王」。