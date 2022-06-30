後疫情時代高速寬頻需求大增，中華電信今(30)日宣布推出HiNet光世代「速在必行」方案，提供500M搭配業界上傳最快速率250M的超高速光纖上網，每月從原本1799元殺到只要1099元，為用戶打造高速、無縫接軌的聯網環境，合約期間最高現省16800元，申辦再享0元收看6個月Hami Video影劇館或電視館(2選1)，在現今受到疫情與通膨影響下，中華電信提供消費者最高CP值的家庭上網服務。

HiNet光世代提供優於業界最高的上傳頻寬，以500Mbps搭配上傳速率250Mbps，無論是遠距辦公、視訊會議、居家上課、或是上傳雲端備份檔案、影片或照片，甚至網路直播等，都須具備高上傳頻寬，也讓下載速率更快更順暢。

搭配「中華電信Wi-Fi全屋通」輕鬆提高全屋訊號涵蓋率，打造無縫隙的穩定網路，現在申辦業界CP值最高的500 M／250M，月繳1099元即可免費升級Wi-Fi 6，搭配App使用，可輕鬆掌握家中無線訊號品質及各裝置連線狀況，並提供爸媽好幫手「時間管理功能」，一手掌握孩子居家連網情形，為全家人打造又快又穩的安心上網環境。

中華電信表示，HiNet光世代以高速、穩定的寬頻上網服務特點，於家用寬頻消費者調查領先業界奪下「網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、障礙解決速度、整體滿意度、最信賴品牌、網路體驗最佳品牌及推薦度」等十項指標第一殊榮，為台灣市占率最高的寬頻服務品牌。中華電信身為國內最大的綜合電信業者，擁有最強的基礎網路建設及技術領先等優勢，致力持續提供穩定的網路品質，引領台灣寬頻上網環境邁向高頻寬時代，提升台灣世界競爭力。