國民黨前主委鄭清發證實接到電話，對於這3套組合雖然感到詫異，不過卻反應出澎湖目前的政治現實。（張茂雄攝）

澎湖縣長藍綠提名至今尚未出爐，不過根據民進黨幹部透露，本周進行的最終電話民調有3種組合，其中第一組為賴峰偉、陳光復、葉竹林，第二組為楊曜、陳雙全、葉竹林，第三組題目為賴峰偉、陳慧玲、高植澎、葉竹林，顯然目前民進黨的澎湖縣長提名策略，極有可能採取多重組合模式，要等國民黨的提名人選確定，才會依據不同劇本出招推人選，坐實澎湖地方政壇盛傳的「三套劇本」說法。

根據這3組題目來分析，如果國民黨提名現任縣長賴峰偉，民進黨將從陳光復、陳慧玲擇一出馬，假如國民黨提名陳雙全，民進黨就派現任立委楊曜跟他再度PK，而第3組民調中藏有貓膩，是考量如提名陳慧玲，老縣長高植澎勢必投入參選，因此預先調查以掌握澎湖民眾的投票意向。

曾擔任過國民黨縣黨部主委的鄭清發表示，他在28日晚上有接到民進黨的民調電話，對於這3種組合雖然感到詫異，不過仔細想想，卻也反應出澎湖目前的政治現實。另一位民進黨幹部也說，楊曜日前曾到總統府與小英會面，應是有相當默契，才會推動此3種劇本的終極民調作業。

另一方面，國民黨800壯士一位重要幹部指出，2016年第9屆立委選舉時，當時楊曜拿到23107票，大勝陳雙全的16680票，創下澎湖歷年藍綠票數最懸殊的紀錄。陳雙全這幾年雖然努力從事公益，並投入各項體育賽事的推動，但因家族事業的包袱太沉重，要取得澎湖選民普遍的認同難度頗高，不過他在中央黨部與副議長聯誼會的公關經營有成效，也為澎湖打下良好的基礎，未來可以多加借用他的外交長才。