高雄市長陳其邁重視傳統市場環境改善與結構安全，上任後將市場修繕與活化列為重要施政目標，高市經發局近2年積極完成多達50處市場改造與活化，核定經費達2.43億元更是歷年最高。其中三民第一公有、建興民有及鹽埕第一公有等三座市場整建動用市府第二預備金，克服分區施工改善限制，優化整體市場環境與安全，提供在地居民更好的市場消費體驗，有效活絡在地消費。

高雄市經發局局長廖泰翔表示，環境改善、耐震補強及市場活化是市場修繕的3大目標，盼透過市場硬體美學營造及行銷活動、青創補助等方式來活化傳統市場。

高市府重視市場環境及安全，近2年完成多達50處市場的改造與活化，其中動用市府第二預備金約3519萬元辦理三民第一公有、三民區建興民有及鹽埕第一公有等3座市場整建，針對內部採光、特色意象、地坪改善、攤位整齊乾淨及公廁改善等項目進行改造，特別是建興民有市場的擴柱補強，大大加強建物的耐震程度，讓市場更為安全、衛生及明亮，改善傳統市場老舊昏暗的刻板印象。

已有70年歷史的鹽埕第一市場做硬體改建，改善建築本體漏水及通風採光，為活化市場更徵選叁捌地方生活團隊承租並公開招商，讓理念相仿的青年進駐市場，打造高雄首座青銀共市傳統市場，預計今年9月完工，可望成為串聯駁二及棧貳庫的觀光廊道。

三民區建興民有市場管理委員會主委施宗志表示，這次市場整建改善整體消費環境整潔及消費安全性需求，擴柱補強增加建物安全性、走道地磚重新鋪設解決攤商過往易滑倒疑慮，也改善混凝土中性化剝落問題，很感謝經發局經費補助讓市場整個煥然一新，讓民眾有更便利舒適的購物環境，有效活絡在地消費。