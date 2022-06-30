騰雲(6870)今天召開2022年股東常會，承認年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並決議每股配發現金股息2.5元及股票股利1元，合計3.5元股利。展望2022年營運，騰雲海內外策略布局逐漸成形，營收成長動能強勁，今年海內外收入皆有望達雙位數的成長。

騰雲2021年營運繳出亮麗成績，合併營收3.76億元，年增25.34％，稅後淨利0.49億元，年增118.12％，淨利率由7.49％增長至13.04％，每股盈餘3.22元。

騰雲從各式商業場域切入，協助海內外零售業者所有線上線下的開店與系統建置，在國內大型百貨商場市占率逾6成，已攻入不同的零售業態如量販、品牌及連鎖超商。在海外業務拓展方面，透過與各國國際戰略夥伴合作，除在大陸、日本、馬來西亞、越南等地落地數個指標案場外，近期更積極擴張商業版圖，先後成立騰雲馬來西亞分公司、騰創數析、騰加數位，積極以集團化方式建立多角化的解決方案生態圈。

公司今年7月初更獲國家發展委員會邀請，以台灣新創國家隊至東京參與首屆「日本台灣新創高峰會」，會中騰雲將分享在數位轉型全方位OMO解決方案的發展關鍵與成果，期許與日本企業及新創一起挖掘更多的國際市場的潛在商機。