台股今（30）日收6月月線，不但沒有季底作帳行情，且還拉出大跌1,900多點的大黑棒，至少將寫下歷史前五大單月跌點，而台股市值6月估計也已蒸發約6兆元的水準，應是史上最多。6月股災幾乎跌掉了近一年半來台股大漲的榮景。

翻開台股股災史，單月收盤曾大跌1,900點以上的有：一、1990年6月跌2,241點、跌幅30.74％；二、1988年10月跌2,176.92點、跌幅25.91％；三、1990年5月跌2,001.49點、跌幅21.54％；四、1990年8月跌1,982.93點、跌幅35.29％。

台股今天盤中最低來到14,842.02點，也就是說，至近午盤時，6月最多跌了1,965.75點，跌幅約近12％；若今天收盤仍難逃重挫局面，則台股6月跌點將擠進歷史前五大，由於指數在高檔區，因而跌幅仍不算在歷史前段。

至於台股市值，5月底有52.34兆元，6月到29日止掉到47.59兆元，今天跌400點估計指數再減掉上兆元，等於6月市值共將消失6兆元，寫下史上最大。