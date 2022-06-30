受全球新冠疫情、國際局勢動盪影響，原物料價格漲價不見天花板，繼5月每公斤飼料調漲0.7元後，近日各家飼料廠紛紛公告每公斤飼料再漲0.4元。畜禽業者表示，飼料漲價後壓縮利潤空間，加上氣候不穩定的因素，能抓回本錢就該慶幸。

中華民國養鴨協會理事長陳自成表示，現在鴨蛋在飼料價格漲價後，養殖這塊幾乎沒利潤了，如果是正常產量來看是不會賠的，但在天氣不穩定因素下產蛋率也不盡理想，現在飼養本錢能抓回來就不錯了，工錢就不要去想了。

陳自成指出，鴨蛋產地價現在有40元和43元兩個價格，前半年鴨蛋品質好，可以加工成皮蛋和鹹蛋，價格也較高，但下半年的鴨蛋因為蛋殼變薄，以及蛋白含水量變高，只能做鹹蛋，價格也會比較低。假如市場訂單有增加，價格會再漲，但還是要看市場需求，今年的價格和成本不會成正比。

中華民國養雞協會秘書長王建培指出，目前白肉雞三期料飼料每公斤約24元，飼料價漲勢必增加生產成本，至於增加多少要看換蛋率和換肉率而定。

此外，除了原物料價格，氣候也是重要的影響因素，天熱雞食慾不佳，天冷雖然吃得多，但熱量都拿去禦寒用，生產效能同樣變差。

另有農民表示，政府去年稅收超收4000多億，如果拿至少500億補貼玉米、黃豆等，飼料成本就不會漲那麼多，農民獲利空間也就不會被壓縮太多，結果政府的錢都是補在末端，應該補在上游原料和畜禽舍升級等，否則只是治標不治本。