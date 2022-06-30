1名女網友在《爆怨公社》寫下，她因為意外踩空造成左腳三根蹠骨斷，日前在黃線臨停取餐時遭員警誤以為酒駕實施酒測，事後員警得知她因腳受傷才走路不穩，還天兵問要怎麼開車？原PO無奈笑說：「用右腳開」，貼文一出，引起網友們熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，她因為左腳受傷走路一拐一拐的，日前下車取晚餐時，將車暫停黃線打閃燈，她表示前面有2台違停的車輛，巡邏員警到場後，剛好見到她正在取餐，原PO說：「我很認真想快步上車開走，真的很認真但真的無法很快」，沒想到剛上車就被警察敲車窗。

原PO緊張的告訴員警，她要離開了她只是下車取餐而已，警方表示，見她走路搖晃不穩，誤以為她酒駕，要求她酒測，她坦言她不敢喝酒開車，警方再度提出質疑：「那你走路怎麼搖搖晃晃的，真的沒喝多嗎？」她只好秀出她的金剛腿，和員警解釋她因為意外踩空摔落，左腳掌第三根蹠骨斷，所以只能暫時用後腳跟走路。

沒想到員警又天兵的說：「阿你怎麼開車？腳受傷怎麼開？」原PO淡定的回答，她用右腳開車，因為腳受傷還是得出門，她發文寫下，員警離開前還不網叮嚀她要小心開車對她比讚，讓她直呼：「我也希望能盡快康復，當企鵝真的很難受耶」。

文章曝光後，網友們紛紛笑說：「踩油門不是右腳嗎」、「真的，骨頭斷掉超痛的」、「我也是左腳骨折開車，人家問我啊你怎麼開車，我就說，你開自排車用左腳嗎」、「好痛！但很好笑，對不起！我不該笑的」。

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