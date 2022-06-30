台中市政府勞工局與靜宜大學聯合舉辦「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」。(靜宜大學提供)

靜宜校方同時邀產官學專家進行座談會，藉此瞭解就業環境及目前職訓課程等需求。(靜宜大學提供)

靜宜校方透過青年產業工作坊、專家訪談等課程，協助年輕人培育產業所需的能力，全面接軌後疫情時代的就業契機。(靜宜大學提供)

台中市政府勞工局與靜宜大學聯合舉辦「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」，透過青年產業工作坊、專家訪談等課程，協助年輕人培育產業所需的能力，全面接軌後疫情時代的就業契機。靜宜大學職產長魏清圳期勉年輕學子，疫情時期善用資源、把握學習機會，以面對工作環境的快速變遷。校方同時邀產官學專家進行座談會，藉此瞭解就業環境及目前職訓課程等需求。

魏清圳指出，為協助青年學子培育核心能力，及早掌握職場脈動趨勢，規劃64場青年前進重點產業工作坊。此次特延攬六位具豐富實務經驗的跨領域專家學者組成智庫團，共同分享風力發電、航太、智慧綠能、數位媒體、AI、智慧機械及5＋2創新等，未來重點產業的發展趨勢，及人才培育等寶貴經驗。「青年前進重點產業工作坊」在疫情嚴峻期間仍持續每月進行6至8場。

靜宜大學還邀請華苓科技公司董事長、台灣物聯網協會理事長梁賓先，昱鑫智慧科技創辦人、台灣物聯網協會秘書長龔輝雲，及靜宜資訊學院院長蔡英德，在「人才培育交流平台座談會」中分享「智慧物聯網新時代的發展趨勢」、「物聯網應用於工業資訊類的人才需求」；並透過「台中市就業需求與產官學職業訓練落差」焦點座談會中，產官學三方專家經驗交流，掌握目前就業動向及人才培育等課程，提供辦訓單位更多面向及發展性的課程規劃。

目前正值畢業旺季，許多社會新鮮人即將投入職場就業，因疫情影響可能面臨求職不易等難題。魏清圳特建議學生善用資源、多元探索、跨域學習；並瞭解興趣及就業市場趨勢，就能順利找到適合自己的工作，並提高未來工作穩定性。

「具備多項專業優勢就能提升競爭力！」魏清圳強調，這正是辦理「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」的目標，讓年輕人具備專長技能，擁有他人無法取代的軟實力，未來在工作職場上方可站穩腳步，平步青雲！